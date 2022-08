Vencedoras da Efapi treinam participação no Evento (Vídeos)

As seis moças com suas faixas visitaram o Npdiario

As seis garotas vencedoras entre as 27 candidatas do concurso Rainha da Efapi 2022 estiveram na tarde desta segunda-feira, dia oito, na sede do Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estavam acompanhadas do presidente da Comissão Organizadora, Antônio Marcos de Souza(também secretário municipal de Desenvolvimento Econômico) e da diretora de Cultura, Aline Damásio.

As meninas estão treinando posturas, ações e comportamentos durante o evento, que deverá receber em torno de 200 mil pessoas em cinco dias.

O concurso foi realizado no sábado (06) e elegeu como Rainha a platinense Lívia Nunes, de 17 anos. Filha de Daniele Nunes e Fernando de Souza, a estudante de Direito se destacou entre as concorrentes e levou a faixa principal com a maior pontuação da noite.

A jovem Elisa Martins, de 19 anos, foi a segunda colocada, conquistando a faixa de Madrinha da Efapi.

A faixa de 1° Princesa foi conquistada por Nayara Laiter, a de 2° Princesa por Maria Eduarda Alves e a de Garota Simpatia por Maria Giovana Quirino.

A surpresa da noite ficou por conta da candidata Vitória Almeida, que levou a faixa exclusiva de Garota Country, colocação anunciada durante a divulgação dos resultados.

Após o concurso que lotou a Casa da Cultura, as campeãs abriram o Baile da Rainha no recinto de exposições. As seis eleitas irão representar Santo Antônio da Platina durante a Efapi Expo 50 anos que terá início no dia 17 agosto.

Realizado pela prefeitura e através da Comissão Municipal de Eventos e Departamento de Cultura, o concurso teve como diferencial a eleição da primeira rainha da Efapi platinense. Nas edições anteriores, o título para as meninas do município era de anfitriã e o título de rainha era dedicado a outras cidades da região.

O concurso teve a avaliação de nove jurados vindos de várias cidades da região que deram as notas baseados nos requisitos: beleza, harmonia física, elegância, postura, charme, graça, delicadeza, desenvoltura, encanto e simpatia.

A entrega das faixas foi feita pelo prefeito José da Silva Coelho Neto e sua esposa Mônica Arrivabene Coelho e também pelo vice-prefeito Francisco Monteiro e sua esposa Andreia Monteiro. A anfitriã da Efapi 2019 Nayara Oliveira foi quem passou a faixa de Rainha à vencedora Lívia Nunes.