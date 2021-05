Velório em Jacaré e enterro em R.Claro

Corpo será velado na câmara de vereadores de Jacarezinho e sepultado no cemitério de Ribeirão Claro

Líder classista, dono da rede de supermercados Molinis, faleceu nesta terça-feira, dia 25, José Carlos Molinis (fotos), de 66 anos, de complicações decorrentes da Covid-19. Estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Curitiba há mais de 30 dias.

Completaria 67 anos no dia dez de novembro próximo.

Mantinha negócios em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Foi vice-prefeito de Jacarezinho entre 2013 e 2016. É irmão do ex-prefeito de Ribeirão Claro, Kiko, cunhado da atual vice-prefeita, Ana Maria, irmão da chefe do Núcleo Regional de Educação, Ana, tio do ex-vereador Marcelo e irmão do vereador Kalé e cunhado do ex-prefeito Mário Pereira.

Deixa a esposa, Tereza, a filha, Ana Carla, a neta, Giovanna (três anos) e grande número de amigos.

O prefeito Marcelo Palhares decretou luto oficial por três dias.

Todos os supermercados da rede estarão fechados nesta quarta-feira, dia 26, por luto.

