Veja vídeos dos ladrões do Hospital Regional

Ninguém se feriu mas crime chocou Norte Pioneiro

Na madrugada desta sexta-feira (29), por volta das 02h30m, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, foi roubado.

A Polícia Militar recebeu as informações e se deslocou ao local para averiguar a situação. No Hospital, em contato com o vigilante, este contou que dois homens invadiram armados, o renderam e levaram seu revólver calibre 38 (marca Taurus), as 10 munições e um colete balístico. A recepcionista também sofreu o trauma.

Ainda descreveu os criminosos: um era baixo e o outro possuía mais de 1.80m de altura, os dois eram negros e magros e trajavam roupas escuras.

O vigilante foi orientado pela equipe. Após, os policiais patrulharam a cidade em busca dos suspeitos, todavia, não foram localizados.

A direção do Hospital Regional do Norte Pioneiro está prestando toda a assistência aos colaboradores que estiveram expostos no momento do fato, e colaborando com as investigações junto aos órgãos competentes, fornecendo todas as informações necessárias e aguardando a apuração do caso junto as autoridades. Veja abaixo.

NOTA PÚBLICA

Assalto ao Hospital Regional do Norte Pioneiro

Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS