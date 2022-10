Veja horários e dias fechados da Ciretran

Nesta sexta-feira funcionará normalmente

Referente aos feriados e recessos, 0 chefe da 44ª CIRETRAN de Santo Antônio da Platina, Edson Alves, esclareceu que:

Dia 28/10 -Dia do Servidor Público – haverá expediente normal;

Dia 02/11 – Finados – Unidade fechada;

Dia 14/11 – Compensação do dia do Servidor Público – Unidade fechada;

Dia 15/11 – Proclamação da República – Unidade fechada.

A Circunscrição Regional de Trânsito platinense (fotos) fica na Rua Pedro Claro de Oliveira, nº 177 – Vila J. Mascaro – (43) 3558-3350.