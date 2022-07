Veja aqui os detalhes e prazos para o dia do pleito

Existe a possibilidade de exercer o direito ao voto com maior facilidade a grupos de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, e também para aqueles que, porventura, estejam fora do seu domicílio, no dia da eleição (dois de outubro).

O Cartório Eleitoral de Santo Antônio da Platina (foto) fica na Rua Rui Barbosa, no Centro de Santo Antônio da Platina, ao lado do Hospital Nossa Senhora da Saúde.