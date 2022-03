Veículo capota e fere rapaz em Wenceslau

Nesta terça-feira na rodovia PR-422 sentido de Tomazina

Na manhã desta terça-feira (dia 29) ocorreu acidente no KM 35 da PR-422, no sentido do município de Tomazina a Wenceslau Braz.

O condutor (36 anos) do Fiat/Mobi (placas de Curitiba) trafegava pela rodovia normalmente quando perdeu o controle do carro e capotou à margem esquerda da via, a qual era a base de seu sentido no tráfego.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos o socorreu.

O indivíduo sofreu ferimentos. e foi levado ao Hospital São Sebastiao.