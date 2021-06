Vegas muda dono e também novo nome

Incluído cardápio com pratos da culinária nipônica

O Vegas Restaurante/Choperia/Pub, após sete anos de sucesso, foi vendido. Os empresários Guilherme Muniz e Marcelo Tomiharu Ivahashi (fotos) visitaram o npdiario para detalhar o negócio, em Santo Antônio da Platina.

O conceito de local aprazível e familiar, com música ao vivo nos finais de semana, servimento de porções, comida (pratos executivos e almoço principalmente), lanches e outros continuará, como sempre. O ambiente clean, confortável e seguro, a qualidade nos produtos e a excelência no atendimento também prosseguirão no imóvel da avenida Oliveira Motta.

O nome mudou para Taiyo, agora especializado em culinária japonesa, em sistema de rodízio ou pratos individuais. Vários tipos de peixes, pois existe já uma clientela cativa para essa atração gastronômica. Um sushiman já está disponível no local.

Marcelo abriu um restaurante típico na rua Rui Barbosa em outubro do ano passado e a alta frequência, mesmo na pandemia, contribuiu para que resolvesse adquirir o Vegas, maior, com estacionamento mais fácil e estrutura ampliada etc.

Os colaboradores serão os mesmos acrescidos de outros que vieram juntamente com a esposa do novo proprietário, a advogada Tânia Zanetti. O casal tem duas filha, Carol e Marcela.

Guilherme aproveitou a oportunidade para se desculpar de eventuais falhas e agradecer a todos que prestigiaram com suas presenças no restaurante durante esses anos todos. E Marcelo, otimista, acredita que em pouco tempo poderá manter os consumidores satisfeitos num local já consolidado como um dos melhores do Norte Pioneiro.

A inauguração será nesta quinta-feira, dia primeiro, com a decoração sendo paulatinamente alterada.