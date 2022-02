Valdir receberá 3 pontes de safena

É um paciente triarterial, ou seja, com três coronárias obstruídas e fará revascularização miocárdica

Exclusivo: O ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza (fotos), 63 anos, o Valdir do Foto, será submetido a uma cirurgia nesta quinta ou sexta-feira no Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), onde permanece na Unidade de Tratamento Intensivo, em Arapongas.

O cateterismo do paciente é um triarterial, ou seja, tem três coronárias obstruídas e é um caso para cirurgia de revascularização miocárdica, com três pontes de safena ou uma mamária e duas safenas.

A equipe médica deverá marcar esta semana a cirurgia. Normalmente, tudo correndo bem, alta entre cinco a sete dias. Todo procedimento envolve riscos. Uma cirurgia deste tipo então o risco é um pouco maior. Só que é menor que o risco de não operar. Vavá está reagindo bem a tudo e estável.

Valdir conversou com o Npdiario no início da noite desta terça-feira, dia oito. Ele havia se sentido mal, recebeu atendimento médico em Santo Antônio da Platina e foi levado de ambulância ao Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), onde permanece na Unidade de Tratamento Intensivo(UTI).

Aos 63 anos, Valdir é a maior referência em imagem no Norte Pioneiro e uma das principais do Paraná. Mas, não foi fácil. Em 1972, o pai faleceu e o menino ganhou o mundo, residindo em várias cidades como Tarumã(SP), Amambaí(MS), Ourinhos(SP),Bandeirantes…Trabalhando como podia até mesmo vendendo tecido para índios.

E, em Santo Antônio da Platina, trabalhou no antigo Bar Liz e Foto Sagae, onde fazia faxina, atendia balcão, lanches e tinha um lugar seguro para dormir.

Paulatinamente, foi aprendendo os segredos da fotografia, instalou sua empresa no Calçadão(rua Marechal Deodoro), em Santo Antônio da Platina, foi eleito vereador quatro vezes e presidente da câmara três.

Ficou viúvo de Marcília em dezembro de 1997,um dos maiores traumas de sua vida.

Foi presidente do Clube Platinense com gestões admiráveis.

Prestou serviços para jornais, polícia, entidade beneficentes, e durante vários anos teve como maior faturamento os vídeos e fotografias de casamentos de toda a região. O “Foto Valdir” mudou de “proprietário”, mas Vavá continua querido como sempre.

A reportagem acompanha o caso.

Além da fé religiosa, Valdir se apega aos amigos e familiares, os filhos Geruza e João Pedro, os netos Davi, Danielzinho e Ana Laura. É sogro de Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha, ex-chefe de gabinete do governador Carlos Massa Ratinho Junior e atualmente Superintendente de Assuntos Institucionais.