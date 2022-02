Valdir do Foto está em quarto e espera alta

Após delicada cirurgia cardíaca em hospital araponguense

O ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza, 63 anos, o Valdir do Foto, foi submetido a uma cirurgia neste início desta semana na Unidade de Tratamento Intensivo do Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), em Arapongas. Agora, já está num quarto (foto).

Na noite desta quinta-feira, dia 17, o Npdiario procurou avaliação do ex-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Jorge Cendon Garrido, “quem poderia informar melhor é a equipe que fez o procedimento, mas se continuar essa evolução em no máximo cinco a sete dias ele receberá alta”, previu o médico, que tem consultório no centro de Santo Antônio da Platina e conhece o histórico de saúde de Vavá.