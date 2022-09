Vacinação contra a pólio hoje em Santo Antônio da Platina

Até 16h30m na praça Frei Cristóvão (Igreja matriz)

A secretaria municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina realiza neste sábado, dia três, a vacinação contra a paralisia infantil para crianças com idade de um até quatro anos. O atendimento será feito até 16h30m na praça Frei Cristóvão (Igreja matriz).

A vacinação no fim de semana tem como objetivo atingir a meta municipal de imunização contra paralisia infantil que é de 2.589 e só obteve 42% de vacinação.

Em todo Brasil, a adesão à vacina tem sido baixa e desde de 2015 o país não bate meta de vacinação contra a paralisia infantil.

Para tomar a vacina é necessário que os pais levem documento pessoal e a carteirinha de vacinação da criança.

Devem ser vacinadas crianças de 0 a cinco anos de idade incompletos. A vacina contra a Poliomielite é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a única maneira de combater totalmente a doença.

Também chamada de pólio, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia.

O vírus da pólio ainda circula em países da África e da Ásia, segundo a OMS.

Os pais e responsáveis por menores de cinco anos devem assumir o compromisso de levar as crianças para tomar as gotinhas que protegem contra a doença.