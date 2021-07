Vacina: Ibaiti atinge 53% da população

Pelo menos uma dose contra a Covid-19

O município de Ibaiti atingiu esta semana a marca de 53% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

De acordo com o IBGE, Ibaiti possui uma população estimada em 31.644 pessoas, sendo 23.594 acima de 18 anos que precisam receber o imunizante. Com a aplicação desta semana, o município chegou a 12.512 vacinados com a primeira dose.

Os dados oficiais também mostram que 3.851 pessoas já receberam as duas doses. Ao todo, 16.363 vacinas já foram aplicadas em ibaitienses desde o início da vacinação.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comemorou a marca atingida pelo município e agradeceu aos profissionais de saúde que atuam na vacinação e comentou que o resultado atingido é fruto do trabalho de toda a equipe que tem se dedicado com muita organização, profissionalismo e amor ao próximo neste momento de pandemia. “Graças ao comprometimento do secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis e de toda a equipe de profissionais da saúde, já superamos a marca de 53% da população adulta vacinada. Isto mostra que nossa administração não tem medido esforços para o sucesso dessa campanha contra a Covid-19”, destacou o prefeito.

Para atingir esse número, A Prefeitura de Ibaiti adotou uma grande campanha de imunização com a equipe de vacinação visitando moradores com dificuldades de locomoção em suas residências, no Lar dos Idosos São Vicente de Paula, além de manter postos fixos de vacinação na Unidade Básica de Saúde Central, UBS da Vila Guay, UBS do Campinho e drive-thru da vacina. A administração municipal também mantém diariamente campanha de informação à população em todas as plataformas de mídias sociais.

Segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, a expectativa é de ampliar ainda mais a vacinação no município com a chegada de novos lotes de imunizantes. O prefeito também agradeceu a população ibaitiense pela conscientização na importância das vacinas para alcançar a imunidade contra o coronavírus. “É muito importante a participação dos moradores. A população ibaitiense é extremamente esclarecida quanto a eficácia das vacinas e todos os grupos de prioridades tem procurado a sala da vacina nos dias determinados para a vacinação”, comentou Dr. Antonely Carvalho.

O secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis informou que o município de Ibaiti segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde na vacinação das prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de Imu