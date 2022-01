Vacina à crianças começa amanhã

Mas a aplicação da terceira dose ainda não tem data definida

Gislaine Galvão, Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, informou que ainda não sabe quando as terceiras doses serão retomadas, pois depende da distribuição dos imunizantes.

Mas, “provavelmente” nesta quarta-feira, dia 18, iniciará a vacinação de crianças e pré-adolescentes contra a Covid-19.

Serão aproximadamente 200 doses nas salas de vacina seguindo critérios de comorbidades.

O Ministério da Saúde enviou nesta segunda-feira (17) mais 65.500 vacinas da Pfizer/BioNTech ao Paraná. Esta é a segunda remessa do Governo Federal direcionada ao público infantil. As doses chegaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba no final da noite de ontem no voo 4736. A remessa foi encaminhada para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento e será distribuída para as Regionais de Saúde entre terça e quarta-feira.

A distribuição das doses será feita considerando a estimativa populacional, por município, priorizando os grupos definidos pelo MS. Na sexta-feira (14) o Paraná recebeu o mesmo quantitativo (65.500 doses), que permitiu dar início à vacinação infantil contra a Covid-19.

“Com este novo envio, serão 131 mil vacinas, o que representa mais de 10% da população infantil, estimada em 1.075 milhão. Vamos seguindo na proteção e incentivando os pais que a vacina é a melhor opção que temos no momento”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.