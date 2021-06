Utilitário capota na PR-422 em Tomazina

De forma surpreendente condutor não se machucou

Exclusivo: Acidente às 13h50m desta terça-feira, dia 29, no KM 48 da PR-422 em Tomazina não registrou feridos.

O motorista de 58 anos capotou sozinho o Hyundai / HR HDB (placas de Curitiba) no sentido crescente da via (Wenceslau Braz à Tomazina).

Foi realizado etilômetro e o valor foi 0,00 mg/l. Foi necessário um guincho para retirar o utilitário, que caiu a cerca de seis metros da pista.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.