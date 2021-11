Usina Jacarezinho completa 75 anos

Energia é usada para demanda própria e o excedente vendido para a Copel

Com investimentos de R$ 70 milhões, o Grupo Maringá iniciou em junho de 2021 as operações da Maringá Energia Ltda., empresa focada na cogeração de energia limpa, a partir do bagaço da cana-de-açúcar gerado na produção da Usina Jacarezinho, braço sucroenergético do grupo.

A Maringá Energia referenda a aposta do Grupo Maringá no segmento de produção e comercialização de energia renovável, de forma competitiva, no mercado livre, e reforça o compromisso do grupo com a busca de parâmetros de operação cada vez mais sustentáveis. A capacidade de produção inicial é de 25 MWh de energia elétrica (120 mil MWh anual), sendo 10 MWh para suprir a demanda própria. Os 15 MWh excedentes serão vendidos à subestação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), em Andirá. O montante exportável daria para abastecer uma cidade de 33 mil habitantes de julho a dezembro, sem interrupções.

“Já somos autossustentáveis no consumo energético e vendemos o excedente cogerado. A expectativa agora é aumentar nossa participação nessa plataforma, ampliando os negócios da venda de energia. Os estudos para exportarmos mais 17 MWh estão avançados, temos bagaço disponível, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão”, afirma o diretor corporativo do grupo, Eduardo Lambiasi. “A geração de energia limpa amplia a qualificação do Grupo Maringá como protagonista do desenvolvimento sustentável, por sua contribuição à matriz energética e ao meio ambiente”, acrescenta.

Do total investido, R$ 40 milhões provêm de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sendo parte por intermédio do Fundo Clima, um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que se propõe a apoiar projetos ou estudos focados na mitigação das mudanças climáticas. Os R$ 30 milhões restantes foram aportados pela holding do Grupo.

A Maringá Energia soma-se à Usina Jacarezinho e à Cia. Canavieira, localizadas no Estado do Paraná, consolidando a atuação do Grupo Maringá no segmento sucroenergético. Prestes a completar 75 anos de história, a Usina tem capacidade de moagem superior a 2,5 milhões de toneladas de cana por ano e é cooperada da Copersucar desde 1968, que é responsável pela comercialização de sua produção de açúcar e etanol. Possui Certificação FSSC 22000 para atender à exigente indústria de alimentos.

Sobre o empreendimento

A Maringá Energia Ltda. foi criada para desenvolver o projeto de construção da unidade de cogeração de energia elétrica a partir de bagaço de cana-de-açúcar, um dos subprodutos da Usina Jacarezinho, produtora de açúcar e etanol.

Foi construída uma linha de transmissão de 33 Km, conectando a Maringá Energia à subestação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), em Andirá, Paraná. Uma nova caldeira de alta pressão e um conjunto de gerador e turbina permitem a geração de 25 MWh, com o excedente de energia exportável de 15 MWh.

Sobre o Grupo Maringá – Atua nos setores sucroenergético, produzindo açúcar e etanol, e siderúrgico, fabricando ferro-liga de manganês. Com tradição pioneira, a Usina Jacarezinho, a Cia. Canavieira e, agora, a Maringá Energia, atuam de forma integrada para fornecer alimentos e energia limpa e renovável aos mercados nacional e internacional.

Números a destacar: capacidade de moagem superior a 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar ao ano; produção anual de 200 mil toneladas de açúcar e 120 mil m³ de etanol; exportação de energia anual 120 mil MWh, a partir da biomassa da cana-de-açúcar.

Na siderurgia, o grupo atua há mais de 40 anos, produzindo ferro-ligas de manganês de alto padrão, matéria-prima essencial para a fabricação de aço, por meio da Maringá Ferro-Liga S/A, localizada em Itapeva (SP).