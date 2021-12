Urologista é o 1º cirurgião robótico do Norte Pioneiro

Médico atende em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: O médico urologista Dr. Luiz Henrique Bastos Mendes, platinense, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, Fellow em Urologia em Lyon na França, Pós-graduando em Cirurgia Robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, obteve a Certificação Internacional em Cirurgia Robótica, tornando-se um Cirurgião Robótico pela Americana Intuitive, responsável pelo robô Da Vinci.

O profissional é casado com Christiane, com a qual tem os filhos Roberto Neto, João e a Luíza. Ele se formou na Universidade São Francisco e Urologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Ele visitou o Npdiario , em Santo Antônio da Platina, e detalhou essa conquista importante para a Medicina Mundial.

O avanço científico e tecnológico trazido pela Robótica sendo aplicada na realização de cirurgias minimamente invasivas traz diversos benefícios desde a realização do procedimento até a recuperação do paciente.

A empresa americana Intuitive Surgical foi a primeira fabricante de robôs cirurgiões em todo o mundo. O modelo mais atual disponível no mercado é o Da Vinci, que possui quatro braços, sendo que um deles carrega a câmera, enquanto os outros três ficam livres para portar instrumentos cirúrgicos, como pinças, tesouras, laser e bisturi.

A Cirurgia é guiada por imagens fornecidas pela câmera permitem visão 3D, com ampliação de 10 a 15X, além de imagens por fluorescência. Que mantém a nitidez e a percepção de profundidade sem a abertura do abdome ou do Tórax.

O robô não faz nada sozinho, o médico fica sentado numa mesa de controle (console), onde por meio de um monitor 3D , consegue visualizar o interior do paciente e controlar os movimentos das pinças/braços do robô por delicados dedais semelhantes ao joystick de um Videogame.

Em 2000, o Sistema de Cirurgia da Vinci abriu novos caminhos ao se tornar o primeiro sistema de cirurgia robótica aprovado do mundo.

No Brasil desde 2008 o Hospital Albert Einstein utiliza o Robô, onde os profissionais passam por treinamentos constantes.

A Cirurgia Robótica pode ser utilizada em cirurgias de próstata, rim, bexiga, testículos e ureter, sendo que as cirurgias para tumores de próstata e de rim são as principais cirurgias realizadas na urologia.

Os principais benefícios que Cirurgia Robótica pode oferecer são:

– Qualidade da imagem em 3D e liberdade de movimentos em 360º, que dão alto nível de precisão e liberdade para o procedimento;

– Cortes menores de 5 a 8mm;

– Menor sangramento e menor chance de transfusões sanguíneas;

– Diminuição da dor e do uso de medicações analgésicas;

– Menor tempo de internação e rápida recuperação nas atividades cotidianas;

– Menor curva de aprendizado;

– Melhor recuperação funcional e em menor tempo, como da continência e da potência sexual.

Nos EUA, mais de 90% das Prostatectomias para Câncer de Próstata já são realizadas por esse método. No Brasil, tem aumentado o número de cirurgias pois mais hospitais tem oferecido o robô e pelo barateamento do custo da cirurgia e alguns planos de saúde já permitem o reembolso da cirurgia pelo método.

Dr. Luiz Henrique teve a oportunidade de participar e acompanhar a primeira cirurgia robótica de seus pacientes no mês de maio/2021 e desde então vários de seus pacientes de toda a nossa região já foram operados com sucesso pelo método. Uma Enorme honra. “O Robô não é o futuro e sim o presente na Medicina do Norte Pioneiro”.

A Certificação e Pós-graduação em Cirurgia Robótica, após intenso período de estudos, treinamentos e provas que o médico foi submetido, torna-o, o primeiro Cirurgião Robótico do Norte Pioneiro.

Luiz Henrique Bastos Mendes atende em sua clínica na avenida Frei Guilherme, 243.

O telefone é (43) 3534-4343.