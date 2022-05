Enfermagem: Unopar promove 2 palestras

Temas foram “Cuidados Paliativos” e também “Humanização do Parto”

Em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem, a Unopar de Santo Antônio da Platina promoveu palestras para os alunos e público em geral. O tema foi “Cuidados Paliativos”, apresentado pela Enfermeira Aline Coutinho.

E no dia 12/05, realizou-se palestra com a Enfermeira e tutora do curso de enfermagem da Unopar, Gabriela Abreu, com o tema “Humanização do Parto”.