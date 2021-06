Muitas opções para melhorar e mudar sua vida para melhor

A Unopar lança novos cursos de graduação EAD (Ensino a Distância) para 2021.

Confira abaixo algumas das novas opções de graduação nas Unidaded:

Radiologia;

Podologia;

Produção Cervejeira (foto);

Criminologia;

Design Gráfico;

Design de Produto;

Design de Interiores e

Agronegócio (foto);

além de mais 75 outros cursos.

Os cursos da Unopar são ideais para quem busca uma qualificação profissional diferenciada, com um sistema de ensino moderno e apoio acadêmico de profissionais experientes em diversas áreas do conhecimento. Os alunos da instituição de ensino têm a possibilidade de escolher duas metodologias de ensino a distância: a semipresencial para todos os seus cursos e polos, e a metodologia EAD 100% online, disponível em alguns polos e cursos.

A Unopar está sempre ao seu lado, porque fazer graduação é mais do que receber um diploma, é ter nas mãos a oportunidade de virar o jogo e transformar o seu futuro.

Ibaiti – (43) 99140-3767.

Santo Antônio da Platina – (43) 99662-0002 e 3534-7399.

Jacarezinho – (43) 99132-3525.