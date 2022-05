Unopar tem Evento sobre mercado digital

Comprovado que marketing é área que mais gera empregos no país

A área de marketing é a que mais emprega hoje, não somente pela quantidade de oportunidades do mercado, mas porque seus diversos setores abrigam pessoas formadas em várias áreas de atuação.

Sobre esse tema a Unopar de Santo Antônio da Platina, em parceira com o Grupo RBK, realizou uma conversa, presencial, que teve como título: Como Se Comunicar na Era Digital. Foi um sucesso.

O profissional de marketing pode ter no seu currículo uma formação em Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Rádio TV, Administração, entre outros, o que faz do setor muito atrativo para um grande número de pessoas.

As marcas de maior relevância no mercado estão sempre atentas às novidades, como a presença nos veículos de Imprensa, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. O profissional que está conectado com as novidades, além de conseguir manter antigas estratégias que funcionam, como e-mail marketing e copy, é visto como completo e perfeito para gerenciar o posicionamento de uma empresa no ambiente on-line.

A Unopar oferece, na modalidade EAD (Ensino a Distância), os cursos de graduação em Marketing e Marketing Digital, além dos diversos cursos de Pós-Graduação na área, com duração de 6 ou 10 meses, também na modalidade EAD, o que permite ao aluno organizar seus horários de estudos de maneira a não interferir em sua rotina de profissional.

