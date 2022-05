Realizada palestra em comemoração

Em comemoração ao Dia do Assistente Social, a Unopar de Santo Antônio da Platina promoveu para alunos e publico em geral Palestra com o tema “A Profissão de Serviço Social: Limites e possibilidades“ palestrada pelo Assistente Social e o tutor de Serviço Social da Unopar, José Ricardo de Souza.

A Unopar agradece e parabeniza todos Assistentes Sociais e alunos do curso de Serviço Social pelo seu dia.