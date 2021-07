Unopar com novos cursos de tecnologia

Média salarial atrativa principalmente para quem tem Ensino Superior

O mercado está cada vez mais receptivo para o empreendedorismo digital.

Esse formato de trabalho não para de crescer e trouxe vantagens para quem deseja ter seu próprio negócio, ou trabalhar de forma remota!

Como uma das pioneiras da transformação digital a Unopar (Polos de Ibaiti, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina) sai na frente mais uma vez com o HUB de tecnologia que vai

revolucionar o aprendizado de quem quer se capacitar e trabalhar nessa área.

Uma Graduação é o ponto de partida para quem quer aprender os conteúdos mais valorizados na área tecnológica e estar preparado para as exigências do mercado de trabalho.

Entre as 15 profissões em alta no Brasil, 9 estão relacionadas a essa área.

Não há crise no setor de TI, e são criadas cerca de 70 mil novas vagas por ano.

Há milhares de vagas disponíveis, mas faltam profissionais qualificados. São 70 mil vagas abertas para 46 mil profissionais formandos.

Média salarial atrativa, principalmente pra quem tem Ensino Superior.

Você já conhece os cursos da área de T.I. da Unopar?

Escolha o seu por apenas R$ 149,00 mensais*

Conheça alguns cursos e garanta o seu FUTURO.

CST EM REDE DE COMPUTADORES

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

INTELIGÊNCIA DE MERCADO E ANÁLISE DE DADOS

ARQUITETURA DE DADOS

DESENVOLVIMENTO BACK END

DESENVOLVIMENTO MOBILE

DEVOPS

Além de outras opções ….

QUER SABER MAIS SOBRE AS VANTAGENS DE ESTUDAR NA UNOPAR?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM ALGUNS DE NOSSOS CONSULTORES.

Aprenda Tecnologia com quem faz Tecnologia.

Ibaiti – 43 – 9.9140-3767

Sap – 43 – 9.9662-0002

Jacarezinho – 43 – 9.9132-3525.