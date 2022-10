UBSs/SAP estendem atendimento durante mês “Outubro Rosa”

Exames preventivos e solicitação de mamografias podem ser feitas até 21 horas

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde dará início nesta semana à campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. As Unidades de Básicas de Saúde (UBSs) atenderão com horário diferenciado para as mulheres, com a oferta de exames preventivos e a solicitação de mamografias.

A UBS da Vila Ribeiro e UAPSF (antigo Centro Social) estarão realizando o atendimento de segunda a quinta-feira das 17 às 21 horas. As demais UBSs farão o atendimento de terça e quinta-feira das 17 às 21 horas.

A campanha também contará com escala especial aos sábados com abertura dos postos de saúde neste 1° de outubro e nos dias 15 e 22 atendendo das 8 às 17 horas.

Uma das campanhas de saúde mais conhecidas no país, o Outubro Rosa tem como objetivo principal conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Durante todo o mês, os atendimentos na área de saúde são voltados no compartilhar de informações e conscientização sobre a doença com palestras e extensão no acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento contra o câncer.