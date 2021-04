TVs mentem e atribuem caso do pastor a redes sociais

Emissoras deveriam ser mais honestas

Exclusivo: O pastor Miguel Moreira (foto e vídeo) quebrou e queimou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na noite de terça-feira, dia 31, num sítio, em Santo Antônio da Platina. Ele é da igreja Visão em Cristo , cuja sede na cidade fica na avenida Palma Rennó.

Duas redes de televisão no Paraná neste final de semana, noticiaram as informações e o vídeo do npdiario, que só foi veiculado no jornal, há 15 anos no ar e um dos pioneiros de Jornalismo online no Paraná.

Pior: Atribuíram a fonte como sendo de “redes sociais”, o que é uma inverdade absurda, pois o que viralizou foi a matéria do site e não o vídeo, o qual não foi postado em absolutamente nenhuma rede social.

Algumas, é verdade, colocaram que as imagens são do portal norte-pioneirense. Seria necessário mais reconhecimento. O mínimo que se espera de veículos de comunicação sérios.

