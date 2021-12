Tudo pronto para Natal de Luz em Santo Antônio

Exibições nos dias 12, 19, 20, 22 e 24 às 19 horas por meio do Facebook e do YouTube



A tradicional apresentação do Natal de Luz no Centro Catequético Frei Clemente Vendramin, ao lado da Igreja Matriz em frente à Praça Frei Cristóvão não será realizada fisicamente em 2021, em Santo Antônio da Platina. Coordenada por Neuzeli França Ribeiro César ( Grupo de Canto Sementinha) e Marly Prado Papi Crespo (Spaço, Arte e Música), a iniciativa completa duas décadas e se transformou ao longo do tempo em atração turística.

Neste ano, será virtual nos dias 12, 19, 20, 22 e 24 às 19 horas por meio do Facebook e do YouTube da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Marly compôs duas canções que estão entre as 25 que serão cantadas sendo cinco em cada data.

O evento tem suporte do padre José Antônio Pereira Campos; Henrique Marques (MFC); Francisco Nivaldo Marques, Henrique Glovacki, Rafael Santos e Alex Gonzaga. Serão em torno de 38 cantores.

Patrocinam Fiat Samp, Sicredi, Construcasa Bordignon, Extinpel e Schmidt Motos Honda.

Alunos e ex-alunos da Spaço, Arte e Música também participarão e o vídeo já está pronto com o tema “20 anos de amor e doação”, As músicas gravadas pelo Estúdio Delfine têm cenas na praça Frei Cristóvão e no centro de eventos Super Festa.

Foi usado o recurso chamado chroma key em que se deixam transparentes todos os pixels de uma cor específica que está no vídeo. Assim, se é filmada uma tela de uma cor específica, qualquer uma que seja, com alguém na frente, é possível “recortar” essa pessoa perfeitamente, deixando ela na imagem, o restante transparente e pronto para ter outra imagem inserida no lugar do fundo.

Assim, vão aparecer imagens em movimento das exibições feitas anos atrás no centro catequético também.