‘Triolé Fora da Estrada’ em 4 cidades do NP

Reestruturado para formato híbrido, com ações presenciais e virtuais, além da interação do público via WhatsApp

Criado com o objetivo de contribuir com a cultura de cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” beneficia neste mês de outubro mais quatro municípios do Norte Pioneiro, fechando a temporada: Salto do Itararé (12); São José da Boa Vista (13), Santana do Itararé (13) e Wenceslau Braz (14).

Nas cidades, os palhaços do Triolé fazem um cortejo-performance a bordo de um fusca amarelo, percorrendo as ruas, chamando o público e anunciando as atrações disponíveis na internet. Por causa da pandemia, o projeto foi reestruturado para o formato híbrido, com ações presenciais e virtuais, além da interação do público via WhatsApp.

“O exercício de ir até os bairros foi uma experiência muito interessante e muito rica em interação, com os moradores vindo conversar conosco. Do ponto de vista artístico também foi muito enriquecedor, possibilitou novos jogos, novas cenas e situações que incorporamos às ações nas cidades”, explicam os atores Gerson Bernardes e Alexandre Simioni.

Doze mil KM – O “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” teve início em 2019, mas foi suspenso em 2020 devido à pandemia, só retornando este ano no formato híbrido. Até agora, o projeto já contemplou 42 cidades, de um total de 46, levando alegria a milhares de pessoas que não tem acesso a esse tipo de lazer cultural.

Segundo cálculo dos atores, eles já percorreram aproximadamente 12 mil quilômetros a bordo de um motorhome. O trailer também transporta equipamentos e uma carreta com o fusca.

Para minimizar o impacto da emissão de gás carbônico durante as viagens, os atores promoveram no dia 25 de setembro o plantio de 50 mudas de árvores em Londrina.

Vídeos – O trajeto na estrada, as apresentações e a interação com os moradores das cidades estão sendo registrados em pequenos vídeos e posteriormente exibidos no canal do grupo no Youtube: http://youtube.com/triole . Ao todo, o projeto já rendeu cerca de 100 horas de gravação.

“O projeto também permitiu conhecermos figuras conhecidas da cidade e anônimos que estão presentes nos vídeos. Sobre o formato on-line, a interação proposta via WhatsApp funcionou bem, com muita troca de mensagens, vídeos compartilhados, comentários sobre a programação e principalmente, sobre a presença dos palhaços nas cidades”, contam os atores Gerson Bernardes e Alexandre Simioni.

Patrocínio – A iniciativa conta com o apoio da Copel e incentivo do Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná, e de prefeituras da região.

Agenda:

Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro

Programação para outubro

Dias 12: Salto do Itararé

Dia 13: São José da Boa Vista e Santana do Itararé

Dia 14: Wenceslau Braz.