Carlópolis: trio é preso por tráfico

Uma mulher estava com dinheiro colombiano

Na tarde desta quinta-feira, dia 20, às 17h15m, uma mulher e três homens foram presos na rodovia José Alves Pereira, localizada no bairro Pinheirinho, em Carlópolis. De acordo com as informações, o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) deu apoio ao 2º Batalhão da Polícia Militar e ao DENARC/PR (Divisão Estadual de Narcóticos) na ação.

Segundo as denúncias, um indivíduo de Londrina, com uma motocicleta, estava abastecendo um narcotraficante da cidade. À vista disso, ações foram planejadas iniciativas para solucionar o caso. Por isso, integrantes do serviço de Inteligência promoveram o monitoramento de um dos acusados; quando o identificaram com seu veículo para PR-151, bairro Pinheirinho.

Na sequência, uma motocicleta se aproximou ao carro e as autoridades viram quando o motorista passou dinheiro e um tablete de crack (1,036 kg), embalado numa embalagem amarela, ao motociclista. Dentro do carro também havia uma mulher e seu filho, de cinco anos. Com ela foram apreendidos R$ 712,00 e três mil pesos colombianos (cerca de cinco reais).

A condutora estava com Carteira Nacional de Habilitação cassada e a motocicleta que conduzia era produto de roubo, ocorrido na cidade de Londrina.

Ainda na residência do casal, em Carlópolis, bairro Fogaça, os policias encontraram uma balança de precisão e dinheiro.