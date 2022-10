Trilheiros agitam no Sportbay/Macacolama

Trilheiros de todo o Brasil estão a caminho de Cajati, cidade localizada no Vale do Ribeira para a realização do maior encontro do estado de São Paulo. O evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de outubro, tem em sua programação trilhas para motos, quadriciclos, UTVs e bicicletas, show inédito de Fernando e Sorocaba na região, apresentações de manobras radicais e muito mais!

A trilha é o ponto alto da festa. Para motocicletas, quadriciclos e UTVs contará com aproximadamente 65 quilômetros passando por belas paisagens da região, como a Cachoeira do Manoel Gomes. Já o percurso para bicicletas será dividido: 65km para a classe Pro, 35km para a Sport e 25km para a Ciclo Turismo, além de uma brincadeira que está sendo preparada para as crianças entrarem no clima.

Entre as demais atrações do evento, está o espetáculo de Fernando e Sorocaba – dupla sertaneja conhecida por grandes sucessos; demonstrações da Pro Tork Alto Giro Show – a melhor equipe de wheeling da América Latina; Macacolama Expo – com grandes marcas do segmento e negócios locais, incluindo uma mega loja da Sportbay; e Praça de Alimentação – com opções para todos os gostos.

O acesso ao Centro de Eventos é liberado, há cobrança de ingresso apenas para a trilha e o show nacional através do site eventos.sportbay.com.br/ eventos/macacolama, além de pontos físicos. Quem se inscreve para a trilha concorre a mais de R$ 200 mil em prêmios, incluindo uma KTM EXC 300 0km, duas Honda CRF250F 0km, um quadriciclo Tauros 110cc 0km, seis minimotos Pro Tork 0km e uma bicicleta Audax Auge 555 de carbono – aro 29.

Segundo um dos organizadores, Danilo Barreto, a quarta edição do Macacolama promete. “É um orgulho para nós sermos o maior encontro de trilheiros de São Paulo, precisamos corresponder as expectativas. Por isso, preparamos tudo com muito carinho para receber os visitantes em nossa cidade, pensamos em cada detalhe, numa grade com atrações para toda a família. Sejam todos bem-vindos, esperamos que gostem”, afirma.

Serviço: Sportbay Macacolama 2022

Data: 21 a 23 de outubro

Local: Centro de Eventos de Cajati (SP) – Rua Aracajú, 16-38 – Bico do Pato

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Valores:

3º Lote – R$ 200 limitado a 3.000 inscrições pagas até 20/10

4º Lote – R$ 220 no evento

Ingressos Fernando e Sorocaba: www.eventos.sportbay.com.br

1º Lote – R$ 70 limitado a 2.500 ingressos pagos

2º Lote – R$ 90 limitado a 5.000 ingressos pagos

3º Lote – R$ 110 limitado a 7.500 ingressos pagos

4º Lote – R$ 130 no evento

Camping: Makoto (13) 99679-2542 / Gorisch (13) 99783-5861 / Peppa (13) 99742-0764

Programação:

21/10 – Sexta-feira

12h – Abertura do Camping

18h – Abertura dos portões

18h30 – Solenidade de Abertura

18h30 às 22h – Expo Macacolama

20h – Pro Tork Alto Giro Show

21h30 – Hollywood Show Band

22/10 – Sábado

10h – Abertura dos portões

10h às 17h – Inscrições e retiradas dos kits

10h às 20h – Expo Macacolama

20h – Pro Tork Alto Giro Show

21h30 – Show Igor e Eduardo

23h – Show Fernando e Sorocaba

23/10 – Domingo

6h – Abertura dos portões

6h às 9h – Inscrições e retiradas dos kits

8h – Largada Bicicletas

8h45 – Largada Quadriciclos e UTVs

9h30 – Largada Motos

10h às 17h – Expo Macacolama

10h – Chegada Bicicletas

11h45 – Chegada Quadriciclos e UTVs

12h – Almoço

12h30 – Chegada Motos

13h – Trilha Bike Kids

15h – Sorteio

17h – Encerramento

O Sportbay Macacolama 2022 tem o patrocínio da Sportbay, Pro Tork e KTM Sportbay.

Sobre o Macacolama: A Associação Equipe de Trilheiros de Cajati surgiu em 2017 a partir da união de amigos apaixonados pelo off road. No mesmo ano da fundação foi realizado seu primeiro encontro, reunindo 350 inscritos, um verdadeiro sucesso para a região. A prova de que todos saíram satisfeitos foi que no ano seguinte o número de participantes dobrou. Em 2019 seguiu crescendo, com 1301. A pandemia impediu a realização em 2020 e 2021, mas agora volta com toda força. O evento é jovem e já atraiu patrocínio de grandes marcas do segmento. A união dos sócios e seus familiares é o que torna o Macacolama um encontro de trilheiros diferenciado, buscando oferecer a melhor experiência aos visitantes.