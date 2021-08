Trigêmeos fazem um ano em SAP

Crianças e pais estão bem e seguem vidas muito diferentes das famílias “normais”

O brilho do olhar de Jhanaína Corsini dos Santos e Cristiano dos Santos Silva vem da chama do amor e da gratidão eterna de vivenciar uma emoção extraordinária. De acordo com especialistas, a chance de uma gravidez natural de trigêmeos é de duas em 1 milhão.

As crianças, João Emanuel, Emanuelle e Eliza, nasceram no dia 17 de agosto de 2020 no Hospital Regional do Norte Pioneiro e são filhos dos platinenses Cristiano e Jhanaína (foto).

A família reside no centro de Santo Antônio da Platina. Ela é cabeleireira, 35 anos, e ele, 33, soldador da Extinpel (fábrica de extintores).

Os partos foram diferentes.

A experiência inesquecível veio na manhã de uma segunda-feira no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), em Santo Antônio da Platina, administrado pela Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), que registrou o nascimento dos trigêmeos em sua maternidade.

De acordo com o médico Fábio Chaves, então Responsável Técnico pela área de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital, a paciente com idade gestacional de 30 semanas e 3 dias deu entrada às 05h20 e 10h57 a primeira criança nasceu um menino pesando 1,682 kg.

Logo em seguida, às 11h10 nasceu o segundo bebê, uma menina, pesando 1,415Kg. A terceira gemelar, outra menina, nasceu às 11h14, pesando 1,190Kg. As três crianças foram encaminhadas para a UTI Neonatal do Hospital Regional, para iniciar o tratamento, devido a prematuridade e passam bem.

Chaves ressalta sobre o sucesso do parto devido o tipo de gestação de alto risco, trigemelar dicoriônica-triamniótica, ou seja, foram produzidas apenas duas placentas para três bebês.

“O parto de trigêmeos é sempre uma emoção, algo atípico, em que você só descansa quando termina”, comemora Chagas, que ainda relatou que após a conclusão do parto toda a equipe comemorou, “Teve salva de palmas e tudo”, disse o profissional.

Médicos que também trabalharam nos partos foram Alexandre Machado e Fábio Bitencourt.

“Me senti muito emocionada. Segundo caso de trigêmeos que vejo no hospital, o primeiro de parto normal, vibrei com a mãe, o dom da vida é muito gratificante, e ver a emoção da mãe é mais gratificante ainda”, comentou a técnica em enfermagem da UTI Neonatal, Rafaela Alves.

João Emanuel significa Deus conosco, agraciado por Deus;

Emanuelle significa Deus está conosco e