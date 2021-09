Tribunal do Júri inocenta acusado

Foi absolvido integral e justamente de tentativa de homicídio e corrupção de menor

Nesta quarta-feira, dia oito, ocorreu o a Sessão do Tribunal do Júri no Fórum Fórum Desembargador Dr. Octávio Ferreira do Amaral (foto), em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, Alessandro Aparecido Rosa estava sendo acusado de tentativa de homicídio e corrupção de menor, .

No ano de 2014, estava em via pública no bairro Jardim Santo André onde foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta, sendo a vítima alvejada por vários disparos de arma de fogo, sendo socorrida pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

O réu foi acusado de ter participado da ação criminosa, sendo denunciado pelo representante do Ministério Público local. A defesa, realizada pelo advogado de Jacarezinho, Dr. Tiago Cristóvão de Carvalho, requereu absolvição por negativa de autoria ou insuficiências de provas.

Na sessão o advogado demonstrou de forma cabal não haver provas suficientes que comprovassem a participação de seu cliente no crime em questão. O júri acolheu a tese da defesa e os jurados decidiram pela absolvição.

Participaram da sessão o Juiz de Direito da Vara Criminal e Presidente do TJ, Alberto Moreira Cortes Neto, o representante do Ministério Público, Fabrício Muniz Sabage, e o advogado de defendimento.

O julgamento foi transmitido pelo canal Tribunal do Júri TJPR no Youtube e pode ser acompanhado online.

Debates MP e Defesa: https://youtu.be/CBMyEFg2M0g

Sentença https://youtu.be/WjtH9gUD3iE

Foto acima: Tiago Cristovão de Carvalho, Fabrício Muniz Sabage e Alberto Moreira Cortes