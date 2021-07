TJ homenageia servidor de Jacaré

Servidor efetivo mais antigo em exercício é de Jacarezinho

O servidor Nivaldo Pereira da Costa foi homenageado, nesta sexta-feira, dia 16, pelos 50 anos de serviços prestados ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). É o servidor efetivo mais antigo em exercício no TJPR, tendo ingressado em 30 de junho de 1971 na Comarca de Jacarezinho, como Oficial de Justiça.

“Um retrato vivo da história do Poder Judiciário. A constatação de que essa trajetória se deu de maneira brilhante, com retidão. Isso tudo dá significado a toda uma existência, é motivo de sentimento nobre e, por isso, do significado relevante que é uma homenagem a um servidor que dedicou a sua vida como Oficial de Justiça”, declarou o Presidente do TJPR, Desembargador José Laurindo de Souza Netto, durante a homenagem.

A solenidade realizada para celebrar as cinco décadas de serviços prestados ao Judiciário paranaense pelo servidor foi organizada pela Juíza da Vara Cível e da fazenda Pública da Comarca de Jacarezinho, Joana Tonetti Biazus. “Como nós sabemos do amor do Sr. Nivaldo pelo trabalho, nós deixamos uma mensagem: ‘De longe, o maior prêmio que a vida oferece é a chance de trabalhar muito e se dedicar a algo que valha a pena’. São 50 anos prestando serviços de forma exemplar e dedicada. E, acima de tudo, que precisamos registrar, ele nunca recebeu nenhuma punição, seja uma simples advertência, o que só enobrece o trabalho dele desempenhado na Comarca”, elogiou a magistrada.

Durante a homenagem, que foi uma surpresa para o servidor, o Sr. Nivaldo foi presenteado com um Diploma de Mérito Funcional pela Presidência da Corte paranaense e com uma Placa de Homenagem pelos colaboradores do Fórum de Jacarezinho. Ao receber as gratulações, o Oficial de Justiça foi ovacionado diversas vezes por seus familiares, amigos e colegas que participaram do evento.

Emocionado, o Sr. Nivaldo agradeceu os cumprimentos: “Muito obrigado. Só queria agradecer de todo o coração aos membros do Tribunal de Justiça, aos Juízes da Comarca, todos aqueles Juízes que por aqui passaram, que confiaram no meu trabalho. Eu fiz de tudo para ser o melhor. Tenho lutado muito pela minha carreira, nunca esmoreci. Procurava ser assíduo e cumpridor do meu dever”.

A homenagem, além de celebrar os 50 anos de relevantes serviços prestados pelo Oficial de Justiça, está alinhada ao princípio norteador da atual gestão de valorização do ser humano.

Estavam presentes no evento a esposa, Edna Maria Duarte da Costa; sua filha Letícia Duarte da Costa, que é servidora da Comarca de Imbituva; seu filho Fabiano Duarte da Costa, que exerce a advocacia; o Juiz da Vara Criminal de Jacarezinho, Renato Garcia; além de colaboradores do Fórum.

De modo virtual participaram o Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Hélcio José Vidotti, e a Diretora de Comunicação e Cerimonial, Marília Seeling.

Biografia – Nivaldo Pereira da Costa nasceu em Jacarezinho, em 11 de dezembro de 1946. Trabalhou como pedreiro na construção da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro (Fundinopi), atual UENP, entre os anos de 1968 a 1970, onde depois veio a concluir o Curso de Direito em 1977.

Também se formou em Letras, no ano de 1980. Com 24 anos de idade, iniciou os serviços na Comarca de Jacarezinho, como Oficial de Justiça.