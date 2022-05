Três veículos colidem na PR-272 em Ibaiti

Um Ford/Del Rey (placas de Jaboti) Chevrolet/Cobalt (Curitiba) e um Fiat/Palio (Japira)

Neste domingo, por volta das 18h30m ocorreu acidente na Rodovia PR-272, em Ibaiti.

Um Ford/Del Rey (placas de Jaboti) estava parado sobre a pista de rolamento, e um Chevrolet/Cobalt (placas de Curitiba) saiu da pista visando evitar a colisão. Com isso, chocou-se contra uma árvore. Atrás do Cobalt havia um Fiat/Palio que, devido a rapidez dos acontecimentos, o condutor não conseguiu frear o veículo e foi de encontro com o Ford.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Ibaiti atendeu a ocorrência.

Os motoristas do Del Rey e do Cobalt, 53 e 56 anos respectivamente, tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto Socorro local e o do Palio (27 anos) não sofreu machucados e realizou etilômetro, de resultado 0,00mg/l.