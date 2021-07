Veículos colidem à noite na PR-436

Apenas o motorista de uma VW/Brasília se machucou

Aconteceu acidente em Itambaracá trecho entre Bandeirantes às 21h10m no domingo, dia quatro, no KM 103 da PR-436.

Trafegava um Fiat/Toro e uma GM/ D-20 pela rodovia quando a VW/ Brasília chocou-se lateralmente com os veículos que trafegavam no sentido contrário. Todos com placas de Bandeirantes.

Os condutores de 32 e 42 anos não apresentaram ferimentos e o da Brasília, 51, teve machucados leves e foi atendido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Realizados etilômetro com resultados negativos.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.