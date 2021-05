Colisão entre carros e moto fere três

Veículos de Ribeirão do Pinhal, Abatiá e Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Acidente no KM 62 da PR-436 às 19 horas de quarta-feira, dia cinco, deixou três pessoas feridas em Abatiá.

O sinistro envolveu um GM/Celta (placas de Ribeirão do Pinhal) dirigido por uma mulher de 41 anos, e uma Honda/ CB 300 (placa de Santo Antônio da Platina) conduzida por um homem de 58 anos.

Trafegavam pela PR-439 sentido Santo Antônio da Platina a Ribeirão do Pinhal, e ao atingir a PR-436, bateram no VW/Gol (placa de Abatiá) , cujo volante estava com um motorista de 54 anos e que cruzou a pista.

Sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Ribeirão do Pinhal.

Ocorrência atendida pela Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) platinense.