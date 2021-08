Flagrados jogando drogas em cadeia

Dois adultos e uma menina de 15 anos envolvidos na ação

Nesta quinta-feira, dia 19, por volta das 20h15m, agentes da DEPEN (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná) viram duas pessoas arremessando algo dentro do pátio da cadeia de Jacarezinho.

O casal estava ao lado do muro lateral, na Rua Heráclio Gomes e foi abordado.

Segundo a Polícia Militar, um dos indivíduos era uma menina de 15 anos e o outro um rapaz de 24.

As informações coletadas são conflitantes. A menor declarou ser usuária de entorpecentes e relatou que o sujeito pediu para que ela arremessasse uma sacola com drogas na cadeia em troca de uma pedra de crack.

Já indivíduo disse que não sabia o que havia na sacola, pois estava passando pelo local e a garota pediu para ele segurar um isopor, em seguida ela (menor) arremessou o objeto.

Em busca no pátio encontrada uma sacola plástica contendo 67,5 gramas de maconha e cinco buchas de cocaína (13 gramas).

Mediante o fato, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

No momento em que a equipe elaborava boletim de ocorrência, um agente viu pelas câmeras de vigilância, outro individuo arremessando objeto no pátio.

Abordado e identificado, o homem confessou ter jogado maconha e fumo de corda na cadeia. No pátio encontrado um saco contendo 29,8 gramas de maconha,nove invólucros de fumo e uma embalagem de papel seda para enrolar cigarros. O indivíduo (36 anos) também foi preso e encaminhado.