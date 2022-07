TRE promove evento regional em Tomazina

Audiência pública terá participação de dez municípios

Exclusivo: O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (foto), Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, convida para o 10º ENCOSEGUE (Encontro Regional de Combate à Desinformação, Fomento à Inteligência e à Segurança do Processo Eleitoral e das Urnas Eletrônicas).

É necessária a confirmação de presença no evento até esta quinta-feira, dia sete, por meio do endereço eletrônico scer@tre-pr.jus.br ou pelo telefone (41) 3330-8972.

Os municípios que participarão são: Tomazina, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Carlópolis, Ibaiti, Congonhinhas, Curiúva, Arapoti e Sengés.

O evento terá no formato de audiência pública, estando marcado para esta sexta-feira, dia oito, a partir das nove horas, no Tribunal do Júri, Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, nº 34, Vila Formosa, na cidade de Tomazina.