Tragédia: quatro jovens morrem

Camionete capotou entre Sapopema e Curiúva; PRE de Ibaiti atendeu fatalidade

Depois de jogarem futebol amador entre amigos e retornando para casa, quatro jovens perderam as vidas em torno das 22h30m desta segunda-feira, dia 24, no KM 266 da PR-090, em Sapopema. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência no trecho entre Curiúva.

O motorista de 18 anos da Toyota/Hilux (placas de Sapopema) perdeu o controle e capotou pelo menos duas vezes invadindo um pasto às margens da rodovia,

Dois morreram na hora e outros dois depois. Estavam em seis na camionete.

O condutor e outro rapaz de 20 anos encaminhados ao hospital de Sapopema com machucados graves.

Três adolescentes de 17, (Kauê Corre Maciel/foto acima, Luiz Henrique Ramos Coelho e Renan Felipe Sabino Pedro/foto abaixo) e um de 19 (Derick Henrique Farias dos Santos) faleceram.

Alexandre Maximiano 18, e Luiz Felipe, 17 anos, internados e sem risco de morte. O chefe do executivo local, Paulinho Branco(PSB), decretou luto oficial por três dias.

Além da PRE, Polícias Civil e Militar, corpo de bombeiros e o IML(Instituto Médico Legal) estiveram no local.

Mais detalhes a qualquer momento.