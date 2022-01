Traficante preso na Pedreira em Jacaré

Após voz de abordagem ele arremessou crack num telhado

Nesta segunda-feira, dia 17, por volta das 17 horas, a Polícia Militar prendeu um traficante na Pedreira, em Jacarezinho.

Após denúncias de que está ocorrendo tráfico de drogas na região, os policiais com o apoio da Equipe de Operações com Cães, foram no local, e abordaram um suspeito de 21 anos. No momento, ele arremessou um objeto para o telhado.

Em revista pessoal, foi localizado a quantia de R$30,00 em notas diversas. Em averiguação ao objeto que estava no telhado, foi constatado 9,8 gramas de crack, que renderia cerca de 50 porções.

O indivíduo assumiu a traficância no local e recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.