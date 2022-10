Traficante preso com 328 kg de maconha na 369 em Cambará

Colidiu VW/Polo contra outro carro na BR-369

A RPA(Rádio Patrulha) recebeu informação em torno de 19 horas desta quarta-feira, dia 19, sobre acidente na BR-369, em Cambará.

Um dos condutores havia se evadido sentido uma chácara.

No local, a equipe encontrou o VW/Polo ( placas de Joinville/SC) com uma grande quantidade de drogas no porta-malas e assoalho. Uma condutora relatou tê-lo visto transitando pela rodovia sentido Andirá, quando no trevo com a R-431 o veículo no sentido contrário fez uma conversão em alta velocidade e colidiu contra o seu carro.

Acionados Canil, Agência Local de Inteligência, e ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) que compareceram e iniciaram as buscas pelo foragido, logo encontrado.

O elemento confessou ser de Cascavel, e assumiu o transporte do entorpecente com destino à São Paulo, na Capital, acondicionado em 328 tabletes.

Pesados, aferiram 328 quilos de maconha.

Tudo encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e o traficante preso.