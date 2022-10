Toro e Honda 125 colidem em S. Antônio da Platina

Rapaz forçou retorno com a moto e causou a colisão

Exclusivo: Um jovem de 21 anos se machucou em torno de 15h05m desta quarta-feira, dia 12, no KM 39 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Ele fez o retorno com sua motocicleta Honda 125 para entrar no trevo com sentido o bairro Aparecidinho I e colidiu contra um FIAT Toro – Sport Utility Pick-Up (SUP), uma nova categoria de picapes – que transitava na rodovia perto de um posto de combustíveis.

Ele, que é de Joaquim Távora, tinha suspeita de fratura na perna, mas não corre risco de morte.

No Toro, havia um casal de Cambará, quer não feriu e ainda prestou socorro.

A Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) local e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.