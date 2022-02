Tork soma pontos no Brasileiro de Regularidade 2022

Emerson Loth ficou em terceiro lugar na categoria Elite

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade teve a abertura da temporada 2022 realizada junto a 35ª edição do Rally Cerapió, de 23 a 26 de janeiro, com 900 quilômetros de percurso entre as cidades de Caucaia (CE) e Luís Correia (PI). Emerson Loth, da Pro Tork, foi um dos destaques da categoria Elite, finalizando em terceiro lugar.

Na segunda-feira, com 340km de Caucaia a Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, o piloto foi o sexto colocado. Já na terça-feira, conseguiu imprimir um ritmo forte na prova de 265km até Ubajara, também no Ceará. E na quarta, com 294km até Luís Correia, no Piauí, finalizou em terceiro.

Para o hexacampeão nacional foi um bom resultado. “No primeiro e no terceiro dia tivemos um trajeto mais leve, com poucos trechos técnicos. No segundo dia a prova foi mais pesada, do jeito que gosto, cruzamos quatro serras e consegui me destacar. Foi um ótimo começo”, explica o atleta de Curitiba.

A prova contaria com mais 220 quilômetros e dois dias, passando pelos municípios de Delta do Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA), porém, foi cancelada após o falecimento do piloto Daniel Santos, da equipe Honda Racing. A Pro Tork lamenta o ocorrido e presta condolências à família e aos amigos.

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade volta a reunir os competidores nos dias 12 e 13 de março, para a realização do tradicional Enduro dos Pampas, entre Canela e Gramado, no Rio Grande do Sul. Emerson, também conhecido como Bomba, é presença confirmada

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.