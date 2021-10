Tork é tetracampeã em Santa Catarina

Piloto conquistou o título de maneira invicta

O favoritismo de Lolo Anton (foto) no Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2021 foi confirmado com a final da temporada, realizada no último domingo, dia 24 de outubro, em Xaxim, cidade localizada no oeste do estado. O piloto Pro Tork venceu a disputa da categoria E1 e conquistou a taça de maneira invicta.

A prova contou com um percurso de 25 quilômetros, sendo composto por quatro especiais: um Cross Teste e outros três Enduro Testes. Os participantes completaram quatro voltas no trajeto repleto de trilhas fechadas, com chão liso, um pouco de pedras e média geral alta de velocidade.

Lolo chegou com boa vantagem na classificação e precisava apenas completar metade da prova para ser campeão. E mesmo ainda se recuperando de algumas deficiências respiratórias causadas pela Covid-19, fez questão de dar o seu melhor e garantir o lugar mais alto do pódio para a equipe.

O desempenho, somado também ao primeiro lugar na geral, foi muito comemorado. “Estou feliz por estar aqui, vivo e fazendo o que mais gosto, na companhia de amigos, família e patrocinadores. Infelizmente, devido a doença, perdi as chances no Brasileiro. Essa taça vai ficar para o ano que vem. Obrigado a todos que torcem por mim”, disse.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.