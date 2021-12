Tork busca títulos na final do Velocross

Evento promete fortes emoções para este fim de semana

A decisão do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross promete fortes emoções para este fim de semana, nos dias 18 e 19 de dezembro, na cidade de Campina Grande do Sul. Além de patrocinar e dar nome ao evento, a maior fabricante de motopeças da América Latina estará no gate, brigando por títulos.

Seus pilotos lideram quatro categorias: VX1 e 250cc Pró com Alex Júnior; e VX3 Especial e VX4 Especial com Paulo Stedile. Também estão no páreo: Matheus Zerbatto – segundo na VX1, Jacson Keil – terceiro na VX1 e na VX2, Rafael Faria – quinto na VX1 e quarto na 250cc Pró, Anilton Ximenez – segundo na VX3 Nacional e terceiro na VX4 Nacional e Ana Claudia Fietz – terceira na VXF Nacional.

A pista de 1.300 metros de extensão do Crozetta Park Cross conta com várias retas de alta velocidade. E além das corridas, o público pode aproveitar a ampla infraestrutura, com praça de alimentação, piscina, churrasqueiras, entre outros atrativos. A programação inicia às 9h e o ingresso custa apenas R$ 15.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Paranaense de Velocross

Etapa: Final

Quando: Neste fim de semana, dias 18 e 19

Onde: Crozetta Park Cross – Campina Grande do Sul

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Ingresso: R$ 15

Transmissão ao vivo: canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQukpsNUpfEoesx3gf1mJ0Q

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense. Seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.