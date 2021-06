Pro Tork é lider no Brasileiro de Enduro

Lolo Anton venceu a segunda etapa da temporada, somando pontos importantes na categoria E1. Disputa aconteceu em Patrocínio (MG)

A Pro Tork mandou ver em uma das mais difíceis provas do Campeonato Brasileiro de Enduro 2021. Lolo Anton levou a equipe ao lugar mais alto do pódio ao vencer a segunda etapa, realizada neste fim de semana, dias 12 e 13 de junho, em Patrocínio (MG), assumindo a liderança da categoria E1.

O evento contou com um percurso de aproximadamente 42 quilômetros, com três especiais (trechos cronometrados), no qual os competidores completaram três voltas no sábado e mais três no domingo. A exemplo da abertura, em Itapema (SC), as disputas valeram como rodada dupla na tabela.

O Enduro Teste KTM teve 5,1 km de extensão, com trilha com cascalho, pedras, valetas e estradas abandonadas. Já outro Enduro Teste, com 6,9 km, foi em um trecho tradicional no nacional, trazendo áreas de pasto e altas velocidades. E o último Enduro Teste, de 5,2 km, foi em meio a uma área de cerrado, com trecho de Hard Enduro.

Lolo comemorou o desempenho. “Foi um desafio e tanto, exigiu muito preparo físico e também técnica. Desde o início, foquei em não errar, preferi tirar a mão. Estou feliz com o resultado, por assumir o primeiro lugar na classificação. Agora é seguir com o trabalho”, afirma.

A Pro Tork ainda somou outro bom resultado. O piloto Romulo Bottrel foi o segundo colocado na prova da classe E2. Ele segue com a segunda posição na somatória, com o objetivo de alcançar a ponta.

De volta às suas cidades, eles focam na preparação para a próxima rodada. O Campeonato Brasileiro de Enduro 2021 pretende reunir os participantes novamente nos dias 10 e 11 de julho, em Novo Horizonte (SC). A expectativa da equipe é de manter o bom rendimento.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.

