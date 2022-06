Tombamento de carreta em J. Távora (vídeo)

PRE de Siqueira Campos atendeu a ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos realizou atendimento de acidente na PR-218 às 17 horas desta quinta-feira, dia dois, em Joaquim Távora.

Ocorreu tombamento de uma carreta, MAN/TGX 29.440 (placas de Telêmaco Borba/PR).

O veículo trafegava pela rodovia, no sentido de Carlópolis a Joaquim Távora, e quando atingiu o Km 25, perto de São Roque do Pinhal, perdeu o controle e tombou sobre a via.

O condutor (46 anos) não teve ferimentos e seu teste de etilômetro resultou negativo.