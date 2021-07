Acidente ocorreu ontem à tarde e o condutor teve ferimentos leves

Exclusivo: O motorista de 46 anos não conseguiu evitar o tombamento do Caminhão Trator-MAN (placas de Rio Verde/GO) às 14h40 deste sábado, dia três, no KM 388 da PR-092, em Andirá.

Foi no entroncamento da BR-369 com a divisa com São Paulo.

Ele sofreu ferimentos leves.

O exame do etilômetro resultou negativo.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.