Tomba carreta com mamão (vídeo)

No final da manhã desta segunda-feira na Serra do Palmital na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal e o corpo de bombeiros atenderam tombamento no KM 38 da BR-153 em torno de 12h30m desta segunda-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina.

Uma carreta com carga de mamão transitava de São Félix do Coribe (cidade de 15 mil habitantes da Bahia) para Veranópolis, município de 26 mil pessoas do Rio Grande do Sul quando o motorista perdeu o controle da direção.

O condutor foi socorrido e encaminhado para Santa Casa de Jacarezinho, com ferimentos leves sem maiores riscos. O tráfego flui normalmente no entorno do sinistro. O local é conhecido como Serra do Palmital e frequentemente registra acidentes.

Fotos e vídeo: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario