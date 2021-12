Tomazinense é a Gata da Semana

Ana Júlia é uma morena alegre e descolada e que adora viver

Ana Júlia Moraes Machado (fotos) tem 18 anos, concluiu Ensino Médio e reside em Tomazina.

Gosta de estar em contato com a Natureza e conhecer cada vez mais as belezas naturais locais e da região, como cachoeiras, cavernas, paisagens… “Amo estar com a minha família e amigos, o tempo que passo e as memórias que coleciono com eles são mais que especiais”, assinala a deslumbrante moça.

Seu maior objetivo é ingressar no curso que deseja e, após a graduação, se realizar profissionalmente, para, assim, obter a estabilidade financeira e poder conhecer novos lugares, culturas e pessoas interessantes.

“Você sempre será julgado. Portanto, seja você mesmo”, ronrona a linda, que surge, simplesmente maravilhosa, como a nova Gata da Semana.