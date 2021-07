Tomazina tem o 3º melhor desempenho

Do Paraná perante os indicadores do “Previne Brasil/Saúde da Família”

Tomazina é o município com o 3º melhor desempenho do Paraná perante os indicadores do Previne Brasil/Saúde da Família.

Parabéns ao Secretário de Saúde João Hélio e toda equipe da Secretaria de Saúde; agradeço também a todo suporte da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e a secretaria da Saúde do Paraná, orgulho do comprometimento profissional dessa gente competente”, disse o chefe do executivo Flávio Zanrosso (foto), nesta sexta-feira, dia nove.

“O certificado de qualidade da APS (Atenção Primária à Saúde) vem para reconhecer o trabalho que tem sido feito pelos municípios e Distrito Federal para alcançarem os parâmetros de qualidade que esperamos que a população receba. É importante e estratégico para o SUS o governo Federal continuar investindo cada vez mais na Atenção Primária”, reforça o secretário da Atenção Primária à Saúde da pasta, Raphael Câmara.

São certificadas aquelas gestões que atingiram resultados acima de 7 nos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil.

Os 5.570 municípios são avaliados para receberem o selo APS de Qualidade. O Ministério da Saúde encaminhará a certificação aos gestores que atingiram bons resultados em 2021.

O chefe da 19ª RS, Marcelo Nascimento, parabenizou o prefeito e os colaboradores: “Estamos satisfeitos com a administração municipal, referência e exemplo para o Norte Pioneiro”, afirmou.