Tomazina sedia Jogos Escolares

Etapa regional será disputada em março deste ano

Pela primeira vez o Município de Tomazina, será uma das sedes dos Jogos Escolares do Paraná e receberá também o Paraná Bom de Bola. Na foto, o chefe do executivo, Flávio Zanrosso, e alguns dos organizadores.

Os eventos com as datas definidas são os Jogos de Aventuras e Natureza (JANS), Jogos Escolares (JEPS), Jogos da Juventude (JOJUPS), Jogos Universitários (JUPS), Jogos Abertos (JAPS), Paraná Bom de Bola (PR BOM DE BOLA), Jogos Abertos Master (JAPS Master), Paraná Combate e Jogos da Integração do Idoso (JIIDO).

A Superintendência Geral do Esporte apresentou no dia 19 de janeiro o calendário esportivo de 2022. Na agenda estão todas as competições promovidas pelo Governo do Estado, que irão de fevereiro a novembro.

Os eventos com as datas definidas são os Jogos de Aventuras e Natureza (JANS), Jogos Escolares (JEPS), Jogos da Juventude (JOJUPS), Jogos Universitários (JUPS), Jogos Abertos (JAPS), Paraná Bom de Bola (PR BOM DE BOLA), Jogos Abertos Master (JAPS Master), Paraná Combate, Jogos da Integração do Idoso (JIIDO), e outras competições em parceria com federações e confederações.

As sedes/locais ainda estão sendo definidos com os municípios e serão divulgados conforme as confirmações. Novamente todas as medidas de proteção e controle da pandemia serão adotadas pelo Estado e os municípios.

JANS – Os Jogos de Aventura e Natureza se misturam no começo do ano com as atrações do Verão Paraná – Viva a Vida. Nas próximas semanas estão marcados o Mundial de Beach Tennis, o Rally Transparaná e o Corredores das Águas. Concebidos e lançados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, eles tiveram sua primeira edição em 2019 e se destacaram por aliar prática esportiva, turismo e natureza em um evento itinerante, que passar por todas as regiões.

OUTRAS COMPETIÇÕES – O Paraná Bom de Bola começa em março com as etapas regionais. A final deve acontecer em novembro. Neste ano a modalidade deve ter disputa feminina, mais uma vez. Os Jogos Escolares têm programação regional em abril e conclusão em novembro. O Paraná Combate, que reúne todas as modalidades das lutas, deve ocorrer em outubro (Agência Criativa).