Tomazina recebe Unidade de Beleza

A partir de hoje e até o mês de setembro com cursos da área

A “Unidade Móvel da Beleza/SENAC”, disponibiliza à população de Tomazina cursos gratuitos. “Parabéns aos envolvidos nessa conquista, e agradeço a equipe do SENAC pela grande parceria”, disse o prefeito Flávio Zanrosso.

Conteúdo Programático:

*Aperfeiçoamento para Manicure e Pedicure – Início: 12/08*

Recepção e preparação do cliente.

Retirada do esmalte.

Corte, lixamento e polimento das unhas.

Novas técnicas de manicure e pedicure.

Escarnação e corte de cutículas.

Aplicação de base e esmalte.

Acabamento.

Instrumentos e materiais, produtos.

Organização do ambiente de trabalho:

Limpeza e manutenção dos instrumentos e materiais.

*Unhas Decoradas – Início: 16/08*

Instrumentos e produtos.

Apicação de base e esmalte.

Novas técnidas de decoração de unhas.

*Unhas Decoradas – Início: 23/08*

Instrumentos e produtos.

Aplicação de base e esmalte.

Novas técnidas de decoração de unhas.

*Corte Feminino e Escova – Início: 01/09*

Comunicação, relacionamento interpessoal e ética profissional.

Saúde e segurança no trabalho.

Recepção e preparação do cliente.

Atendimento ao cliente e preenchimento da ficha de avaliação.

Equipamentos adequados para os procedimentos.

Técnicas de lavatório e higienização dos cabelos.

Técnicas de corte feminino e escova.

Técnicas de limpeza e desinfecção de materiais, equipamentos e de superfícies.

*Aperfeiçoamento para Cabeleireiro – Início: 01/09*

Técnicas de lavatório.

Escovas.

Penteados.

Cortes masculinos e femininos.

Coloração: coloração básica, reflexos e luzes.

Químicas: relaxamento, alisamento e permanente.

Inscrições devem ser feitas no CRAS(Centro de Referência de Assistência Social).