Tomazina prossegue com o progresso

Passarela no Jardim Santo Antônio e crédito para os comerciantes

Foi realizada a licitação da aguardada passarela no Jardim Santo Antônio, em Tomazina. O valor do investimento é de R$ 1.103.000.00 e a abertura dos envelopes será no dia seis de outubro.

A emenda parlamentar é do ex-deputado federal João Arruda e mais recursos próprios complementares.

E também promovida reunião com o Presidente do Fomento Paraná Heraldo Neves, Wellington Dalmaz Diretor Setor Público e com a ex-governadora Emília Belinatti, Assessora de assuntos institucionais, com a presença ainda do Diretor de Indústria e Comércio Alcides Reis(Cidinho) e do Presidente da Associação Comercial tomazinense, Sebastião Torres.

Estão sendo entabuladas novas parcerias com os empresários locais com uma agente de crédito habilitada para orientar empreendedores e encaminhar pedidos de operações de microcrédito para apoiar pequenos negócios do comércio, indústria, serviços e também de agricultores familiares.

Nos últimos seis anos os investidores de Tomazina receberam mais de R$ 1 milhão em crédito da Fomento Paraná.